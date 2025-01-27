"Безвідповідальність на межі з адекватністю": у РНБО відреагували на перекручування слів Буданова

В РНБО відреагували на публікацію медіа про нібито заяву очільника української розвідки Кирила Буданова про "загрозу існування України". Витік інформації, яка лунає на закритих засіданнях, є безвідповідальністю.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Вважаю дуже дивним той факт, що народні депутати розповідають, хто, що і як сказав з представників Сил оборони на ЗАКРИТИХ із грифом засіданнях, які пов‘язані з нацбезпекою. Тим більше, перекручуючи для медіа слова", – наголосив він.

Коваленко додає, що йдеться не тільки про перекручування слів начальника ГУР МО Кирила Буданова.

"А в принципі про ситуацію, коли з закритого засідання від народного депутата "тече" інформація. Це якась тотальна безвідповідальність на межі з адекватністю. Включайте врешті свій мозок, нардепи", – закликав керівник ЦПД.

Нагадаємо, 27 січня в матеріалі "Української правди" з'явилася нібито цитата очільника української розвідки Кирила Буданова. За даними журналістів, він заявив, що "до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України". В ГУР МО наголосили: інформація є неправдивою.

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