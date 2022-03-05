Безжально застрелили на порозі будинку: у Гостомелі окупанти вбили 80-річного пенсіонера, який відмовився дати їм їжу

Безжально застрелили на порозі будинку: у Гостомелі окупанти вбили 80-річного пенсіонера, який відмовився дати їм їжу

Пенсіонера застрелили на порозі власного будинку.

Російські окупанти у Гостомелі Київської області вбили 80-річного чоловіка, який відмовився нагодувати загарбників. Українця застрелили просто на порозі його власного будинку.

Про це повідомив український журналіст Ігор Чичкан у Facebook.

За його словами, чоловік був першим хлопчиком, який подарував букет квітів його майбутній мамі, коли та була школяркою.

"Це були конвалії – у травні в навколишніх лісах їх багато, а у моєї мами день народження 14 травня… Звали хлопчика Колька Мамчур", – розповів журналіст.

За його словами, загиблий усе життя прожив у Гостомелі. У зрілому віці він працював на місцевому склозаводі, а потім пішов на пенсію. Днями окупанти прийшли до будинку чоловіка, усвідомлено та безжально, "просто тому, що могли це зробити", вбили його.

"У двір його будинку зайшли озброєні окупанти у формі армії РФ. І застрелили Миколу Мамчура просто тому, що він відмовився дати їм їжу", – пояснив журналіст.