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Безжально застрелили на порозі будинку: у Гостомелі окупанти вбили 80-річного пенсіонера, який відмовився дати їм їжу

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Безжально застрелили на порозі будинку: у Гостомелі окупанти вбили 80-річного пенсіонера, який відмовився дати їм їжу

Ілюстрація / Associated Press

Пенсіонера застрелили на порозі власного будинку.

Російські окупанти у Гостомелі Київської області вбили 80-річного чоловіка, який відмовився нагодувати загарбників. Українця застрелили просто на порозі його власного будинку.

Про це повідомив український журналіст Ігор Чичкан у Facebook.

За його словами, чоловік був першим хлопчиком, який подарував букет квітів його майбутній мамі, коли та була школяркою.

"Це були конвалії – у травні в навколишніх лісах їх багато, а у моєї мами день народження 14 травня… Звали хлопчика Колька Мамчур", – розповів журналіст.

За його словами, загиблий усе життя прожив у Гостомелі. У зрілому віці він працював на місцевому склозаводі, а потім пішов на пенсію. Днями окупанти прийшли до будинку чоловіка, усвідомлено та безжально, "просто тому, що могли це зробити", вбили його.

"У двір його будинку зайшли озброєні окупанти у формі армії РФ. І застрелили Миколу Мамчура просто тому, що він відмовився дати їм їжу", – пояснив журналіст.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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