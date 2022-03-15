Бідкається через дорогі унітази, але хоче, щоб РФ захопила Україну: СБУ перехопила розмову окупанта з матір'ю

Бідкається через дорогі унітази, але хоче, щоб РФ захопила Україну: СБУ перехопила розмову окупанта з матір'ю

Попри санкції мати окупанта переконана, що РФ уже захопила Україну.

СБУ перехопила розмову російського окупанта зі своєю матір'ю. Жінка бідкається на те, що через санкції у Росії все різко подорожчало, а тому в країні-агресорці почали скуповувати навіть унітази.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Ціни ростуть, як у казці. Жінки купують унітази, а вони по 43 тис. рублів. З валютою "Сбербанк" не працює. Всюди санкції", - бідкається мати окупанта своєму сину.

Проте жінка переконана, що загарбники вже майже окупували Україну, на що її син-загарбник відповідає, що "у телевізорі про все брешуть".

"Із перехопленої розмови СБУ зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз. Принаймні, поки вистачить. Але навіть така реальність не тверезить промиті пропагандою мізки. Тож мати окупанта цитує російські ЗМІ, які говорять що “круг навколо України стискається”. Вона – яскрава представниця тих росіян, які хочуть, щоб їхні сини “катували бандерівців” і вірять казкам Путіна. Син, який вже встиг зрозуміти різницю між російською пропагандою і реальним життям, тільки й спромігся на: “Та ну, це все - брехливий ящик”. Звісно, що їм не зрозуміти європейського вибору українців", - йдеться у повідомленні СБУ.

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