"Бідні діти із сільської місцевості": голова британської розвідки розповів, кого Путін кидає на війну

Від початку війни країни-агресорки знищено 39 тисяч окупантів.

Очільник британської розвідки Мі-6 Річард Мур заявив, що втрати у війні в основному відчуваються в бідніших сільських районах Росії.

Про це він сказав на Аспенському форумі безпеки в Колорадо, повідомляє Reuters.

За його словами, диктатор РФ Володимир Путін покт не вербує сили для війни з районів середнього класу Санкт-Петербурга чи Москви. Натомість серед тих, кого відправляють на війну, у переважній більшості "бідні діти із сільської місцевості".

"Вони з робочих міст Сибіру. Вони непропорційно більшою мірою належать до етнічних меншин. І це його (Путіна - Ред.) гарматне м'ясо", - наголошує Мур.

Як повідомлялося, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що зараз настала "вирішальна фаза війни" в Україні, тому колективна підтримка країн Заходу є життєво важливою.

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