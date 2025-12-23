Росія оберігає міста, а гине провінція: чому мобілізація обходить великі центри

Мобілізація в Росії / © Getty Images

Росія майже не залучає жителів великих міст до війни проти України, зосереджуючи основні кадрові втрати на бідних та віддалених регіонах. Така стратегія дозволяє Кремлю обмежувати соціальне невдоволення та зберігати підтримку війни серед міського населення.

Про це йдеться в звіті британської розвідки.

Більшість втрат припадає на етнічні меншини та мешканців сільської місцевості, тоді як етнічні росіяни з великих міст залишаються відносно захищеними.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія зазнала значних людських втрат: за приблизними оцінками, понад 400 000 убитих та поранених у 2024–2025 роках.

Дослідження "Проекту" показало, що менше 1% російських державних чиновників мають родичів, які брали участь у війні, що підтверджує мінімальну участь міських еліт.

Російський уряд активно концентрує вербування у бідних регіонах, часто населених етнічними меншинами, використовуючи фінансові стимули та обмежуючи мобілізаційний вплив на політично активне міське населення.

Аналітики вважають, що керівництво РФ готове миритися з високими втратами серед цих регіонів, поки це не підриває підтримку війни серед громадськості та політичної еліти.

Нагадаємо, напередодні “прямої лінії” з президентом РФ Володимиром Путіним 19 грудня російські військовополонені записали відеозвернення до господаря Кремля. Головне запитання окупантів — чому Росія не виконує домовленості про обмін “всіх на всіх” і чому вони залишаються в українських таборах. Серед авторів звернення — важкопоранені, молодь до 25 років та “кадировці” з підрозділу “Ахмат”.