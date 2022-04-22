Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бідність, як за часів Громадянської війни 1917 року: Зеленський попередив РФ про наслідки санкцій

Дата публікації
Перегляди
44
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бідність, як за часів Громадянської війни 1917 року: Зеленський попередив РФ про наслідки санкцій

Associated Press

Президент Володимир Зеленський закликав Росію повернутися до миру, адже нові санкції будуть руйнівними для країни-агресорки.

Глава держави різко відреагував на ймовірні спроби Кремля "легалізувати" нещодавно окуповані території півдня України.

Про це він сказав у відеозверненні в ніч проти 22 квітня.

Президент попередив, що внаслідок потужних санкцій у Росії може настати така розруха, яка була після Громадянської війни 1917 року.

"Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів Громадянської війни після 1917 року. Тож, краще зараз – шукайте мир", – зазначив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 57-го дня війни

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 57-го дня війни

Раніше Володимир Зеленський прозвітував про співпрацю з міжнародними партнерами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація