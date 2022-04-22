Бідність, як за часів Громадянської війни 1917 року: Зеленський попередив РФ про наслідки санкцій

Бідність, як за часів Громадянської війни 1917 року: Зеленський попередив РФ про наслідки санкцій

Президент Володимир Зеленський закликав Росію повернутися до миру, адже нові санкції будуть руйнівними для країни-агресорки.

Глава держави різко відреагував на ймовірні спроби Кремля "легалізувати" нещодавно окуповані території півдня України.

Про це він сказав у відеозверненні в ніч проти 22 квітня.

Президент попередив, що внаслідок потужних санкцій у Росії може настати така розруха, яка була після Громадянської війни 1917 року.

"Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів Громадянської війни після 1917 року. Тож, краще зараз – шукайте мир", – зазначив Зеленський.