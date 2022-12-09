Біг рятувати рідних: від обстрілу Харківщини росіянами загинув 40-річний чоловік

В результаті ракетного удару по околиці Харкова один чоловік загинув, ще двоє - борються за життя. О пів на дев’яту вечора росіяни влучили ракетами у два приватних будинки у передмісті Харкова. Хати напіврозтрощені, пошкодило й сусідні будинки, йдеться в ТСН.

До лікарні усіх трьох потерпілих привезли вночі одразу після прильотів. Найтяжчий - 40-річний чоловік усю ніч боровся за життя, втім, поранення були надто складні і медики не змогли його врятувати. Ще 2 жінки 41-го та 64-х років зараз під наглядом лікарів. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Усі поранені - мешканці одного будинку у селі під Харковом. На момент ракетного обстрілу вже всі були вдома. Спершу, кажуть сусіди, почули роботу ППО, і тільки зібралися бігти до коридору, як поцілило у іхній дім. У ньому жила велика родина - подружжя з дитиною, бабуся та дідусь. Саме він намагався врятувати зятя одразу після прильоту. “Зять якраз біг до дочки дивиться, чую стогне. Я до нього, а він "кров". Почав жгути накладати. Прилетіло в приватний сектор. Ніяких тут близько немає ні військової частини, ні хлопці ніде не стоять”, - каже тесть загиблого.

Ще одна хата напіврозтрощена, зруйнований дах, одна з кімнат перетворилась на купу цегли, а у дворі велетенська вирва від ракети. Ще одна ракета прилетіла у двір на сусідній вулиці. На щастя, людей у цьому будинку не було. Сила удару була настільки потужною, що автівку із сусіднього двору відкинуло на інше подвір’я. “Ми встигли тільки в коридор із дитиною вискочити. Я була одна з сином і просто встигла його накрити. В цей момент приліт стався, будинок захитався. Ми почули, що працює ППО і потім такий сильний гул і стало зрозуміло, що зараз щось станеться”, - розповідає врятована.

“Дуже сильний свист, вибігли в коридор між двох стін, впали і все, що відбувається. Вікна, полопався весь будинок. Машину відкинуло. Гараж, літню кухню, хлів - все розбило”, - показують люди.

Зараз люди зі зруйнованих будинків намагаються навести хоч якийсь лад, забирають вціліле, вже знайшли тимчасовий прихисток у рідних, поки не відбудують свої домівки. Загалом в обстріляних Безлюдівській та Пісочинській громадах пошкоджено з десяток приватних будинків.

Читайте також:

Було лише 23 роки: рекордсмен України з паверліфтингу загинув у боях на Донбасі

Падіння буде глибшим, ніж очікувалося: Нацбанк скорегував свій прогноз щодо ВВП України

Путін кинув Заходу нові звинувачення: "Множення хаосу та загострення міжнародної обстановки"