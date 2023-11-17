Бігав та фотографував: в Україні засудили легкоатлета, який працював на російську ФСБ

Затримали атлета “на гарячому” у травні 2022 року, коли він приховано фотографував один з місцевих об’єктів “Укрзалізниці”.

В Україні до 15 років в’язниці засудили легкоатлета-агента російської ФСБ, який за день пробігав до 50 кілометрів, коли шпигував на Хмельниччині.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, агентом РФ виявився місцевий тренер з легкої атлетики, який майже щодня пробігав від 10 до 50 кілометрів, щоб відслідковувати місця базування та маршрути руху українських військ.

“Під час бігу він здійснював приховану фото- та відеозйомку. Для цього використовував камеру власного мобільного телефону, який статично закріплював на руці. Серед основних завдань “бігуна” була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Також російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що інформацію “спортсмен” передавав окупантам для планування повітряних обстрілів та можливих розвідувально-диверсійних операцій.

Затримали атлета “на гарячому” у травні 2022 року, коли він приховано фотографував один з місцевих об’єктів “Укрзалізниці”.

“55-річний спортивний тренер був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб у березні 2022 року. У поле зору агресора він потрапив як колишній випускник ленінградського військового училища, де навчався ще за часів срср, а потім до 1992 року служив у лавах Таманської дивізії на території рф. Згодом він звільнився з військової служби та переїхав в Україну. За кожне виконане вороже завдання зловмисник отримував від окупантів грошову винагороду, яка надходила на його банківську картку”, - додали в СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив затриманому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 17-річний студент ліцею на Київщині працював на ФСБ.

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