Бігають по мінах та працюють без води під спекотним сонцем: у Маріуполі робітники меткомбінату влаштували бунт

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі робітники металургійного комбінату ім. Ілліча відмовилися працювати через нелюдські умови праці.

За інформацією міської ради, люди працюють на замінованій території заводу та без води на сонці.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

"Люди відмовляються робити на будівництві окупантів. Графік з 8 до 20-00 в нелюдських умовах. Без води на сонці. Тихий саботаж, не рятує навіть “велика” анонсована зарплата в 45 тис. рублів. На ММК ім. Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни", - йдеться у його дописі.

За словами радника мера Маріуполя, робота по розчистці території комбінату від вибухонебезпечних предметів, зокрема мін, майже зупинилась.

Як раніше повідомляли, російські окупанти почали визнавати спалах інфекційних захворювань у Маріуполі.

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