Бігли не оглядаючись: з'явилося відео, як російські окупанти втікали із Урожайного на Донеччині

Наразі офіційної інформації, чи звільнено село від росіян - немає.
У Мережі з'явилося відео, як російські окупанти втікали із Урожайного Донецької області. За селище точилися жорстокі бої.
Відео публікують у телеграм-каналах, стверджуючи, що кадри - із Урожайного.
На записі видно, як російські війська чимдуж бігли із селища, а українська артилерія "випроводжала" їх у "щасливу дорогу". Після чого окупанти бігли ще швидше. Чи змогли вони втекти - невідомо, оскільки по ним на відмінно працювала українська арта.
Додамо, що Україна поки не коментує ситуацію із селищем, а окупаційна влада вранці 13 серпня заявила про "успішно відбиту атаку" у районі Урожайного.
Як писали раніше, вранці 13 серпня окупанти повідомляли про втрату населеного пункту на Донбасі. Йдеться про Урожайне.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наступ України продовжується! Генштаб - про новини з фронту
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