Бігли не оглядаючись: з'явилося відео, як російські окупанти втікали із Урожайного на Донеччині

Наразі офіційної інформації, чи звільнено село від росіян - немає.

У Мережі з'явилося відео, як російські окупанти втікали із Урожайного Донецької області. За селище точилися жорстокі бої.

Відео публікують у телеграм-каналах, стверджуючи, що кадри - із Урожайного.

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На записі видно, як російські війська чимдуж бігли із селища, а українська артилерія "випроводжала" їх у "щасливу дорогу". Після чого окупанти бігли ще швидше. Чи змогли вони втекти - невідомо, оскільки по ним на відмінно працювала українська арта.

Додамо, що Україна поки не коментує ситуацію із селищем, а окупаційна влада вранці 13 серпня заявила про "успішно відбиту атаку" у районі Урожайного.

Як писали раніше, вранці 13 серпня окупанти повідомляли про втрату населеного пункту на Донбасі. Йдеться про Урожайне.

"Жест доброї волі": з'явилося відео, як російські окупанти втікали із Урожайного на Донеччині

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