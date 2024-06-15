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BILD пише про наближення РФ до "дороги життя" Покровськ-Костянтинівка: у чому небезпека

BILD пише про наближення РФ до "дороги життя" Покровськ-Костянтинівка: у чому небезпека

Російські військові. / Фото: Associated Press

Дорога відкриває шлях на Дніпро.

Російські окупаційній армії залишилося сім кілометрів до того, щоб перерізати основний шлях постачання ЗСУ на Донбасі. Загарбники прагнуть дійти до так званої "дороги життя" - траси T0504.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Аналітик наголошує: розширюючи плацдарм навколо Очеретиного, російські війська наступають північний захід, де "майже захопили село Новоолександрівка".

Просування в цьому напрямку, наголошує Рьопке, має стратегічний зміст: Адже окупанти хочуть дійти автотраси T0504, яку називають "дорогою життя". Вона розтягується від Костянтинівки до Покровська, звідки відкривається шлях на Дніпро. Наразі це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру.

"Російським військам залишилося близько 7 км до того, щоб перерізати трасу. На цьому шляху є лише одне село -  Воздвиженка. У разі втрати маршруту через T0504 у ЗСУ залишаться альтернативні шляхи постачання. Наприклад, з півночі через Ізюм або путівцями. Втім, вони не такі зручні, як "дорога життя", - пише BILD.

Ситуація на Донеччині. Фото: BILD. / ©
Ситуація на Донеччині. Фото: BILD.

Нагадаємо, BILD також повідомляє, що російські загарбники взяли село Георгіївка Донецької області. Воно розташоване за 3 км на захід від Мар'їнки. 

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