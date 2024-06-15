BILD пише про наближення РФ до "дороги життя" Покровськ-Костянтинівка: у чому небезпека

Російські окупаційній армії залишилося сім кілометрів до того, щоб перерізати основний шлях постачання ЗСУ на Донбасі. Загарбники прагнуть дійти до так званої "дороги життя" - траси T0504.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Аналітик наголошує: розширюючи плацдарм навколо Очеретиного, російські війська наступають північний захід, де "майже захопили село Новоолександрівка".

Просування в цьому напрямку, наголошує Рьопке, має стратегічний зміст: Адже окупанти хочуть дійти автотраси T0504, яку називають "дорогою життя". Вона розтягується від Костянтинівки до Покровська, звідки відкривається шлях на Дніпро. Наразі це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру.

"Російським військам залишилося близько 7 км до того, щоб перерізати трасу. На цьому шляху є лише одне село - Воздвиженка. У разі втрати маршруту через T0504 у ЗСУ залишаться альтернативні шляхи постачання. Наприклад, з півночі через Ізюм або путівцями. Втім, вони не такі зручні, як "дорога життя", - пише BILD.

Ситуація на Донеччині. Фото: BILD.

Нагадаємо, BILD також повідомляє, що російські загарбники взяли село Георгіївка Донецької області. Воно розташоване за 3 км на захід від Мар'їнки.

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