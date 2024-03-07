BILD пише, що ЗСУ відтіснили окупантів із села під Авдіївкою: що кажуть військові

ЗСУ витіснили російських окупантів із села Тоненьке на захід від Авдіївки, пише аналітик.

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Репке заявив, що українські військові змогли вибити окупантів із Тоненького на Донеччині.

Про це повідомляє BILD.

"Українська армія повернула повний контроль над Тоненьким на захід від Авдіївки. Росіяни обстрілюють село з РСЗВ", - пише Репке.

Водночас, доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" спростував дані експерта про зачистку Тоненького від росіян. У своєму Telegram він зауважив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Йдуть важкі бої, ворог застосує максимум зусиль, резервів та засобів ураження для витіснення наших сил з населеного пункту. Сила духу та героїзм наших бійців вражає, але у кожного є своя межа", - прокоментував він.

Зазначимо, що поки офіційної інформації з цього приводу немає.

Нагадаємо, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що зараз ЗСУ потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу прорвати оборону, бо "є передчуття, що лінія фронту буде рухатися на захід, і трохи ще буде зміщуватися".

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