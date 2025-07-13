Bild: РФ готує новий наступ на другу половину літа: які області під загрозою

РФ готує наступ на Україну до кінця літа – Bild / © ТСН

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Кремль готує новий наступ проти України до кінця літа, тому посилює повітряні атаки, щоб вивести з ладу українську ППО.

Про це йдеться у статті BILD.

У виданні зауважують, що напади стають дедалі частішими та жорстокішими. Путін продовжує наполягати на своїх воєнних цілях, вимагаючи контролю над чотирма українськими областями, а також Кримом, і диктуючи умови для миру, такі як виключення членства в НАТО та обмеження чисельності української армії.

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Путін користується тим, що суспільний інтерес до України у світі зменшився на четвертому році війни. Тому українці зазнають постійних обстрілів, вдень і вночі.

Тим часом Росія вже шукає підтримки для можливих подальших хвиль атак. Російське пропагандистське агентство ТАСС повідомляє, що міністр закордонних справ РФ Лавров «високо оцінив героїчну підтримку північнокорейських солдатів» під час свого візиту до Північної Кореї.

Згідно з даними пропагандистського телеграм-каналу «Разведчик», головнокомандувач російської армії особисто доповів Путіну про готовність до нової фази війни і представив план наступу «у другій половині літа». Очікується, що наступ пошириться не лише на окуповані Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину, а й за їхні межі.

Карта нового ймовірного наступу РФ / © Bild

Окремо зазначається, що для вивільнення російських військ із прикордонної служби планується передати їх функції північнокорейським військовим. Ідеться про 30 тисяч солдатів, підготовку яких узгодив режим Кім Чен Ина. Раніше про плани надіслати додаткових північнокорейських військових повідомляв і сам диктатор Північної Кореї.

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У виданні наголошують, що обстріли українських міст тривають практично безперервно. Джерела з України в коментарі BILD підтверджують: Путін не зацікавлений у реальних переговорах, інакше умови були б іншими.

Раніше оглядач The Guardian Саймон Тісдалл опублікував тривожну колонку з попередженням про те, що Україна може впасти.