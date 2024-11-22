Білецький: Запорізька область – небезпечний напрямок, РФ вже почала штурми

Схоже, що окупанти будуть пробувати наступати в Запорізькій області.

Про це сказав командир одного з топових бойових підрозділів в Україні, Третьої штурмової бригади, Андрій Білецький в інтерв'ю "Українській правді".

Білецький підтвердив, що росіяни вже почали штурми західніше Великої Новосілки (Велика Новосілка розташована у західній частині Донецької області, неподалік адмін межі із Запорізькою).

Він наголосив, що Велика Новосілка – це дуже важливий вузол оборони півдня України. За інформацією комбрига, окупанти наразі досягли обмеженого успіху, взявши Рівнопіль і просуваючись частково в сторону Гуляйполя.

"Те, що знаю від знайомих комбригів: схоже, що противник буде пробувати наступати. Наступ біля Великої Новосілки допомагає ворогу закінчити першочергову операцію – окупацію Курахового", – каже Білецький.

Він попередив, що Запорізька область – надзвичайно небезпечний напрямок. Місцевість там рівнинна. Якщо подивитися на карту, великих населених пунктів майже немає.

"І наші, скажімо так, всі комунікації витягнуті із заходу на схід. Їх можна перерізати. Це для нас може бути справді значимою проблемою для всього Донбасу. Наскільки я знаю, останні декілька тижнів ми активно там почали підсилювати як угруповання, так і фортифікаційні зусилля, яких недостатньо. Але я не знаю ані складу угруповання противника, ані намірів противника в повному обсязі, точно так же, як і склад нашого угруповання", – підсумував військовий.

Раніше у у DeepState повідомили, що РФ активізувалася східніше Великої Новосілки.

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