Білецький про зміни в бригадах: Офіцери тепер їдять те, що і солдати. Недобросовісних відправляють на бойові завдання

Реклама

Про це повідомив командир корпусу Андрій Білецький в інтервʼю YouTube-каналу «Бомбардир».

Він розповів, що в деяких бригадах зберігається радянська модель взаємин між офіцерами, сержантами і солдатами. Наприклад, у 60-їй окремій механізованій бригаді працювали три окремі їдальні — для рядового і сержантського складу, офіцерів штабу і для командира бригади.

«[У комбрига] окрема мебльована кімната, окреме меню. Не таке, як у офіцера, а у офіцера — не таке, як у солдата… В іншій бригаді, в якій уже стоять мої офіцери, якимось чином виявилося, що видача м’яса на рядовий склад зараз у три рази більша, ніж місяць тому», — розповів Білецький.

Реклама

Тепер їдальні і меню спільні для всіх, а видача їжі відбувається у порядку живої черги — так, як це було заведено ще з часів полку «Азов».

Офіцерів, які чинять опір змінам або недбало ставляться до служби, переводять у батальйони резерву або підправляють на виконання бойових завдань у складі офіцерського дозору. Нещодавно у такий відправили офіцерів 60-ої бригади — вони змінили ставлення до особового складу.

«Можна нарізати «надзвичайно важливу задачу» — це офіційний термін. Відправити таких офіцерів виконувати задачу туди, куди вони людей відправляють, не думаючи, як вони все спланували і підготували. Ми цим механізмом по відношенню до недобросовісних людей користуємося. І це позитивно впливає на особовий склад — люди бачать справедливість», — сказав Білецький.

Він додав, що мета цих змін — зробити так, щоб усі військовослужбовці, незважаючи на посади і звання, відчували себе в одному човні: «Допливе він чи не допливе, залежить від того, як вони всі вдало й одночасно гребуть. А не від того, як голосно кричить рульовий».

Реклама

Як раніше повідомлялось, новий командир 125-ої окремої важкої механізованої бригади, майор Володимир Фокін за перші два місяці на посаді провів оцінку зріз знань офіцерського складу. З тих, хто не виконував обов'язки належним чином, сформували офіцерські дозори і направили підсилити оборону на Куп'янський напрямок.