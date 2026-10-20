Білецький: Угруповання «Центр» стабілізувало Словʼянсько-Краматорський напрямок, де раніше були величезні втрати

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Про це під час пресконференції у Харкові повідомив командувач УВ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький.

УВ «Центр» складається з трьох корпусів — 3, 11 і 19. За ініціативи Білецького, корпуси очолили Дмитро Рогозюк, Еміль Ішкулов та Валерій Скред відповідно.

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До смуги відповідальності УВ «Центр» входять Борова, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. «Це ключова ділянка на цьому етапі війни і це 26% фронту, тобто кожен четвертий кілометр фронту зараз безпосередньо в нашому угрупованні», — сказав Білецький.

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Він повідомив, що поки на Лиманщині Третій армійський корпус проводив операцію «Вівальді», Угруповання військ «Схід» втратило на Словʼянсько-Краматорському напрямку величезні ділянки фронту, фактично втрачена була й Костянтинівка. Тепер за цей напрямок відповідає УВ «Центр». Завдяки ефективній взаємодії між корпусами, ситуацію вдалось переломити.

«За останній місяць, можу сказати, що швидкість просування [армії РФ] знизилась в декілька разів. Фактично вона зупинилась. А на північній ділянці 11-го корпусу, тобто в напрямку Миколаївки, Піскунівки, Рай-Олександрівки вона не тільки зупинилась, а й повернута в зворотній бік. Там ми скоріше повертаємо території, ніж противник», — сказав Білецький.

Він анонсував «хорошу динаміку на напрямку всіх трьох корпусів».

Нагадаємо, в межах наступальної операції «Вівальді» Третій армійський корпус зірвав стратегічний намір армії РФ на 2026 рік — обійти Донецьку область через Добропілля та Барвінкове. Після розгрому окупанти відмовилися від цього задуму, а 144-та дивізія 20-ї армії РФ фактично припинила існування як організована військова сила. Корпус повернув під контроль України 277 кв км територій, втрати противника вбитими і пораненими перевищили 8 тисяч особового складу.

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