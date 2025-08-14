Білецький в інтервʼю Times: задача зараз – загнати армію РФ у «глухий кут». Тоді вони сядуть за стіл [переговорів]

Реклама

Як пише видання, смуга відповідальності корпусу стала своєрідним тестовим полігоном для озброєння США, Великобританії, Франції та інших країн-союзників. «Ми повністю відкриті для співпраці з технологічними компаніями з таких країн. Наша велика перевага в тому, що ми надаємо повний доступ – результати випробувань, реальні дані використання на полі бою, тому люди хочуть працювати з нами. Очевидно, це дає нам доступ до передових технологій», – розповів Білецький.

Найкраща ставка зараз – загнати армію РФ у глухий кут: зупинка наступу та ще більші втрати. «Лише тоді вони сядуть за стіл серйозно. До того часу будь-які переговори будуть просто тактикою затягування часу, поки вони готуватимуть нові наступи», – вважає командир корпусу.

При цьому Білецький впевнений, що в майбутньому Україна зможе повернути тимчасово окуповані Росією території за умови, якщо збереже демократичний устрій, мілітаризує економіку та суспільство за зразком Ізраїлю. На його думку, оборонно-промисловий комплекс може стати драйвером економіки після війни, а військовий досвід України та чисельна армія – «ключовим компонентом європейської безпеки».

«Я вірю, що ми повернемо свою територію. Я переконаний, що Росія зіткнеться з періодом внутрішніх потрясінь. І до того моменту ми повинні мати єдність у суспільстві і сильні Збройні сили, щоб, як Азербайджан у Нагірному Карабаху, могли швидко повернути своє, коли з’явиться нагода», – заявив командир корпусу.