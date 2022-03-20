Били і принижували: у Херсонській області російські окупанти відпустили журналіста

Чоловік перебував у полоні всім днів.

Каховського журналіста Олега Батуріна, якого утримували російські окупанти в полоні протягом восьми днів, відпустили.

Про це повідомив його друг Іван Антипенко.

"Говорив з ним, дуже радий був почути голос друга", - написав Іван.

На сторінці сестри Ольги Олег розповів про полон та знущання.

“Сильно схуд. Дуже брудний. Стомлений. 12 березня о 17.00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вб'ють", - написав Олег. Також він розповів, що майже вісім днів, 187 годин перебував у полоні.

"Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе вб'ють. Майже 8 днів я сидів з низько нахиленою або покритою головою. Вони боялися, що я можу побачити їхні обличчя", - написав Олег Батурін.

Раніше стало відомо, що у Новій Каховці зник активіст. Чоловік не виходить на зв’язок.

Читайте також: