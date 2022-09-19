Били і виривали нігті: громадяни Шрі-Ланки розповіли про перебування в російському полоні

Російські окупанти утримували в полоні сімох громадян Шрі-Ланки — шістьох чоловіків та одну жінку. Іноземців вдалося звільнити лише після деокупації Харківщини. Як виявилося, росіяни відібрали у полонених документи, виривали нігті, били та годували двічі на тиждень.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов з посиланням на слова громадян Шрі-Ланки.

Сім громадян Шрі-Ланки на початку повномасштабного вторгнення перебували у Куп'янську. Вони злякались війни, та вирішили нікуди не виїжджати, а заховатись. У травні іноземці намагались пішки дійти до Харкова. Але на першому ж блокпосту окупантів їх затримали, зв’язали їм руки, вдягли мішки на голову та відвезли до імпровізованої в’язниці у Вовчанську.

Там шрі-ланкійців росіяни утримували у нелюдяних умовах, змушували працювати прибиральниками.

"Жінку тримали в карцері два місяці! Двом з них відривали нігті, одного били дверима по голові. Так як рашисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли, і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли – росіяни під час тортур казали "money". Судячи з цього, "друга армія світу" вимагала з затриманих іноземців з Шрі-ланки гроші", – зазначив Болвінов.

Після деокупації Вовчанська іноземці знову вирішили піти до Харкова пішки. Дорогою їх зустрів охоронець готелю, який дав людям прихисток та повідомив про це українській поліції.

Слідче управління наразі проводить слідчі дії, допитує шрі-ланкійців в якості потерпілих, та встановлює усі деталі. Дипломати розповіли цю історію посольству Шрі-Ланки. Іноземцям поліція гарантувала безпеку та належні умови для проживання.

Як передає "Суспільне", 20-річний Ділужан Патхінажакан розповів, що окупанти годували полонених двічі на тиждень маленькими порціями: "Щодня вони давали нам можливість сходити до вбиральні на дві хвилини. Душ був раз на п’ять днів. На дві хвилини. Годували нас дуже мало. Двічі на тиждень маленькими порціями".

За словами хлопця, вони з друзями навіть не думали тікати з полону, адже окупанти були озброєні до зубів.

"Ми навіть не думали втекти з полону. У них було багато зброї, автоматів. Вони приставляли нам рушниці до тіла, били автоматами. Вони били нас, але не лікували. Не було жодної медицини. Ми дуже вдячні українській поліції, дуже вдячні. Вони дали нам одяг, їжу, можливість сходити в душ", — каже шрі-ланкієць.

40-річний Аінкаранатхан Ганесамуртхі додав, що росіяни напивалися, а потім змушували полонених прибирати за ними та били.

"Вони били мене, били. Я не знаю чому. Щоранку. Тягнули мене за шкірку і казали: йдемо, йдемо. Щодня. В чому була проблема — не знаю", — згадує чоловік.

"Такі жахи не можуть бути в тиші, кожен повинен знати про це. Вдячний журналістам, які сьогодні разом з нами відвідали іноземців, та розпитали їх про це все. Жоден злочин рашистів не залишиться непоміченим, як би їх пропаганда не намагалась усе перекрутити або заховати", – підсумував Болвінов.

Раніше стало відомо, із якої бригади військові, яких закатували окупанти та зарили під Ізюмом.

Читайте також: