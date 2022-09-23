Били, катували мешканців Бучі та погрожували вбивством: судитимуть 10 російських військових (фото)

Обвинувачені позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав’язували очі липкою стрічкою та ганчірками, руки зв’язували пластиковими хомутами.

Суд розгляне обвинувальні акти стосовно 10 російських військових, які жорстоко поводились із цивільним населенням Бучі, що під Києвом.

Окупанти били, катували мирних мешканців та погрожували їм вбивством.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Бучанської окружної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 10 військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС Російської Федерації у складі 35 загальновійськової армії за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням й інших порушень законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Буча, впродовж березня 2022 року російські військові тримали у заручниках цивільних людей, які не брали участь у бойових діях і не мали зброї. Вони не забезпечували утримуваних продуктами харчування та питною водою.

Обвинувачені позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав’язували очі липкою стрічкою та ганчірками, руки зв’язували пластиковими хомутами. Потерпілим погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їх напрямку.

"З метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно, завдавали тілесні ушкодження мирним мешканцям. Людей били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи як особисті речі, так і побутову техніку", - повідомили у прокуратурі.

Вказаних осіб оголошено у розшук з метою їх затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, СБУ встановила "кадирівця", який вбив п'ятьох мирних людей у Бучі.

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