Били, катували та вживали спиртне: місцеві шокували деталями окупації росіянами Харківщини

Російські окупанти на Харковщині вживали спиртне, залякували місцевих та били їх.

Росіяни, які тимчасово окупували Харковщину, знущалися над місцевими мешканцями та вживали спиртне.

Про це пишуть в каналі “FreeДом. Life”.

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За словами місцевих, окупанти в селі Козача Лопань випивали, били місцевих, гасали вулицями на машинах. Росіяни катували людей - били їх струмом, кидали в “яму”, засовували у нос тряпки, заздалегіть пропитані невідомим розчином, а також підпалювали їх.

"Нас півроку залякували, тим що Україна вбиває, заходить у селища, вбиває людей, гранати кидає у погреба", –сказав місцевий мешканець.

Він також додав, що окупанти перелякалися наближення ЗСУ, тому вони залякували місцевих та казали, що українські війська зайдуть і відріжуть їм голови.

Нагадаємо, що у Києві жінка передавала Росії координати для ракетних ударів.

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