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Били, катували та вживали спиртне: місцеві шокували деталями окупації росіянами Харківщини

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Били, катували та вживали спиртне: місцеві шокували деталями окупації росіянами Харківщини

Фото: Associated Press

Російські окупанти на Харковщині вживали спиртне, залякували місцевих та били їх. 

Росіяни, які тимчасово окупували Харковщину, знущалися над місцевими мешканцями та вживали спиртне.

Про це пишуть в каналі “FreeДом. Life”.

За словами місцевих, окупанти в селі Козача Лопань випивали, били місцевих, гасали вулицями на машинах. Росіяни катували людей - били їх струмом, кидали в “яму”, засовували у нос тряпки, заздалегіть пропитані невідомим розчином, а також підпалювали їх.

"Нас півроку залякували, тим що Україна вбиває, заходить у селища, вбиває людей, гранати кидає у погреба", –сказав місцевий мешканець.

Він також додав, що окупанти перелякалися наближення ЗСУ, тому вони залякували місцевих та казали, що українські війська зайдуть і відріжуть їм голови.

Нагадаємо, що у Києві жінка передавала Росії координати для ракетних ударів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1202
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