Били керованими ракетами: війська РФ за добу завдали майже пів сотні авіаударів по об`єктах в Україні - Міноборони

Били керованими ракетами: війська РФ за добу завдали майже пів сотні авіаударів по об`єктах в Україні - Міноборони

Командування військ РФ намагається посилити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на адміністративні межі Донецької і Луганської областей.

Окупаційні війська Російської Федерації вчора завдали майже півсотні авіаударів по об`єктах в Україні, у тому числі керованими авіаційними ракетами.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у Києві.

Речник зазначив, що до завдання авіаційних ударів по об`єктам у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Львівській і Закарпатській областях супротивник залучав оперативно-тактичну і стратегічну авіацію.

”Завдано майже пів сотні авіаційних ударів, у тому числі із застосуванням керованих авіаційних ракет. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 здійснили 18 пусків крилатих ракет повітряного базування з повітряного простору над акваторією Каспійського моря по об`єктах на території України з метою пошкодження транспортної інфраструктури нашої держави”, - заявив Мотузяник.

За даними Міноборони, командування російських військ намагається посилити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на адміністративні межі Донецької і Луганської областей, а також розвинути наступ на окремих ділянках на Запорізькому і Криворізькому напрямках.

"З цією метою противник проводить перегрупування і посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження і матеріально-технічного забезпечення", - наголосив Мотузяник.

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські війська обстріляли ракетами ряд регіонів України.

За даними "Укрзалізниці", окупанти завдали ракетних ударів по шести залізничних станціях у центрі та на заході України. За попередніми даними, серед залізничників чи пасажирів потягів постраждалих не було.

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