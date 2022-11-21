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Били по цивільних об'єктах: очільник Сумської ОВА показав наслідки обстрілу РФ одного з сіл (фото)

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
1987
Час на прочитання
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Били по цивільних об'єктах: очільник Сумської ОВА показав наслідки обстрілу РФ одного з сіл (фото)

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Росія постійно веде вогонь по прикордонних районах України.

Російські окупанти 20 листопада обстріляли одне із сіл Білопільської громади.

Наслідки ворожої атаки показав очільник сумської ОВА Дмитро Живицький.

"На фото - наслідки вчорашнього обстрілу села Рижівка, Білопільської громади. Ворог наніс удари по цивільних об'єктах. Магазин, будинок культури, пекарня розбиті після мінометного обстрілу з Росії. 22 "прильоти" були по населеному пункту", - написав він.

Очільник ОВА додав, що також пошкоджені електролінії та газогін, ремонтні бригади усувають наслідки обстрілів.

Варто зазначити, ворог постійно обстрілює прикордонні громади Сумської і Чернігівської областей з території РФ.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили ракетою С-300 у 2-поверховий багатоквартирний будинок у селищі Шевченково Куп’янського району Харківської області, є загибла і постраждалі. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1987
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