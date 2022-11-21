Били по цивільних об'єктах: очільник Сумської ОВА показав наслідки обстрілу РФ одного з сіл (фото)

Російські окупанти 20 листопада обстріляли одне із сіл Білопільської громади.

Наслідки ворожої атаки показав очільник сумської ОВА Дмитро Живицький.

"На фото - наслідки вчорашнього обстрілу села Рижівка, Білопільської громади. Ворог наніс удари по цивільних об'єктах. Магазин, будинок культури, пекарня розбиті після мінометного обстрілу з Росії. 22 "прильоти" були по населеному пункту", - написав він.

Очільник ОВА додав, що також пошкоджені електролінії та газогін, ремонтні бригади усувають наслідки обстрілів.

Варто зазначити, ворог постійно обстрілює прикордонні громади Сумської і Чернігівської областей з території РФ.

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Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили ракетою С-300 у 2-поверховий багатоквартирний будинок у селищі Шевченково Куп’янського району Харківської області, є загибла і постраждалі. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали.

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