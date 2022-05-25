"Били по п'ятках і наступали на голову" - художник з Київщини пригадав, як окупанти допитували його і знущалися

"Били по п'ятках і наступали на голову" - художник з Київщини пригадав, як окупанти допитували його і знущалися

У перший місяць широкомасштабного російського вторгнення до України окупанти закатували десятки людей на Київщині, багатьох із яких досі не можуть знайти.

Житель Київської області Іван, якому вдалося уціліти, розповів про звірства окупантів щодо мирних людей.

Про це розповіла журналістка проєкту Bihus.Info "24 каналу".

Зазначається, окупанти викрали художника Івана на вулиці та почали допитувати щодо позицій Збройних Сил України. Попри те, що він був без зброї, назвався художником та не володів потрібною інформацією, росіяни жорстоко над ним знущались та тримали в погребі. В полоні російських окупантів він пробув три дні.

"По колінах били, по п'ятках били, по ліктях, наступали на голову. Один раз стрельнули просто в погребі і говорили: "Ой, дивись, я щось промахнувся". Так лякали вони", – пригадав Іван.

Іван каже, що пережив катування та смерть іншого полоненого. Зрештою чоловік наважився втекти. Доля третього чоловіка, який перебував у підвалі – невідома.

Нагадаємо, видання The Guardian повідомило, що Росія використовувала на Київщині заборонену зброю.

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