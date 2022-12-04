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Били прикладом автомата: окупанти майже два дні протримали в заручниках людей на блокпосту у Василівці

Автор
Денькович Ярослава
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Били прикладом автомата: окупанти майже два дні протримали в заручниках людей на блокпосту у Василівці

Фото: uk.wikipedia.org

Російські солдати заблокували на блокпосту у Василівці колону цивільних авто.

Російські загарбники майже два дні протримали в заручниках цивільних людей, які намагались проїхати через ворожий блокпост у Василівці. У п'ятницю, 2 грудня, окупанти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.  

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. 

"Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили", - повідомив мер.

За його словами, деяких людей відразу депортували в сторону Запоріжжя. А деяких "покатали" – спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад до Василівки. 

"До всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосували фізичну силу – били прикладом автомата. При цьому все в стилі рашистів: жодних пояснень - тільки груба розмова і насилля. Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя", - розповів мер Мелітополя.

Ситуація у Запорізькій області

За даними Генштабу, окупанти виводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують евакуацію колаборантів. Так, із тимчасово захопленої Михайлівки виїхали ворожі підрозділи, що базувалися в місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. 

У селищі Мирне, яке розташоване неподалік від окупованого Мелітополя, агресорів планують розмістити у домівки, де живуть мирні жителі.

2 грудня ЗСУ завдали удару по російських окупантах неподалік від села Терпіння в Мелітопольському районі, внаслідок чого ворог зазнав втрат.

У Запорізькій області окупанти після кожного вибуху обшукують будинки, забирають у полон за українську символіку або зброю.

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Дата публікації
Перегляди
488
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