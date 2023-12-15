“Били прикладом по голові, поки людина не замовкала”: в’язень Оленівки розкрив деталі тортур у російському полоні

Під час обміну воїна здивувало, який вигляд мали після полону в Україні росіяни.

Костянтин Кожекін, воїн бригади спеціального призначення “Азову”, пройшов бої на “Азовсталі”, полон, був свідком теракту в Оленівці. Про обмін і повернення додому ніхто з бійців не знав.

Про це він розповів в інтерв’ю “Еспресо”.

Дорога тривала майже добу, а за цей час полоненим навіть не дозволили жодного разу скористатись туалетом.

“Нас вивели, роздягнули, обшукали, а за кілька годин пригнали КамАЗи і завантажили нас туди. В буквальному значенні — нам зав'язували повністю руки, очі і закидували один на одного в КамАЗи. А зверху кидали наші речі. Якщо люди починали кричати, що їм зле, чи вони не можуть дихати, росіяни йшли по нас, в прямому значенні слова, не знімаючи берців і били прикладом по голові, поки людина не замовкала. Отакий метод був”, — каже колишній полонений.

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Під час самого обміну воїна здивувало, який вигляд мали після полону в Україні росіяни. Вони йшли з пакунками їжі, з пляшечками води і з вгодованими лицями, добре укомплектовані і в дуже гарному фізичному стані, на відміну від “азовців”.

Після полону воїни продовжили свою боротьбу за незалежність. Тепер кажуть, що перемога обов'язково буде, але до неї треба прагнути.

“Найперше і найважливіше — треба усвідомити, що війна буде довгою і виснажливою, тому мусимо усі звикати жити в умовах війни. Вважаю, що кожен чоловік в Україні пройде бойові дії і буде долучений до війни. Всім іншим також не забувати, що в умовах довготривалої і виснажливої війни ми будемо жити дуже довго”, — резюмував воїн.

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