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Били ракетами та "Градами": на Донеччині задокументовано ще 25 злочинів армії РФ проти мирного населення

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Били ракетами та "Градами": на Донеччині задокументовано ще 25 злочинів армії РФ проти мирного населення

Фото: МВС Донецкої області

Ворог зруйнував і пошкодив 52 цивільних об’єкти: 37 житлових будинків, лікарню, амбулаторію, автовокзал у Слов’янську, залізничну інфраструктуру, коксохімічний завод тощо.

Поліцейські Донеччини задокументували ще 25 злочинів російської армії проти мирного населення.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

Війська РФ вдарили по містам і селам авіацією та ракетами Р-500 "Іскандер-К", артилерією та "Градами". Росіяни вбили та поранили цивільних мешканців.

За добу російські війська накрили вогнем 17 населених пунктів: Авдіївку, Вугледар, Бахмут, Краматорськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Красногорівку, Слов’янськ, Залізне, Кам’янку, Водяне, Іванівське, Курдюмівку, Яснобродівку, Карлівку, Первомайське та Нью-Йорк.

"Ворог зруйнував і пошкодив 52 цивільних об’єкти: 37 житлових будинків, лікарню, амбулаторію, автовокзал у Слов’янську, залізничну інфраструктуру, коксохімічний завод тощо".

На місці кожного удару працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими конгресменами в Києві повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

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