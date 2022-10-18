"Били щоранку і щовечора": звільнені з російського полону українки поділилися, що пережили у неволі

Звільнені з російської неволі українки, які в межах обміну 17 жовтня повернулися на Батьківщину, розповіли про полон.

Про це жінки розповіли "Радіо Свобода".

За їхніми словами, перебуваючи у полоні, їх регулярно піддавали пропаганді та брехні. Наприклад, росіяни розповідали полоненим українкам, що мовляв "вони не потрібні державі" і буцімто "ніхто не збирається їх звільняти".

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"Казали: "Що Україна тебе не хоче", "що ти нікому не потрібен". Над нами знущалися. Нас били. Вони нелюди, просто нелюди. Жінок били. Найбільше жінок били їхні жінки. Нас із камери виводили щоранку і щовечора рахувати і нас били. На Валуйках (місто в РФ – Ред.) нас не били, але там морально знущалися", – розповідає одна з українок.

Також, як розповіли звільнені, росіяни намагалися зламати українок. Жінок, які мають рідних на тимчасово окупованих територіях, ворог змушував отримувати російське громадянство, пропонували співпрацю, але згоди не отримали.

"Знущалися, як могли. Це фашисти, більше я нічого не скажу. Самі подумайте, хто ці люди і чи люди вони взагалі", - додала інша звільнена українка.

Нагадаємо, 17 жовтня відбувся ще один масштабний обмін військовополоненими з РФ. Україна звільнена з російського полону 108 жінок.

Президент Володимир Зеленський повідомив подробиці про звільнення жінок із російського полону і розповів, кого саме вдалося повернути.

Серед звільнених з російського полону і військова медикиня Вікторія Обідіна, яку окупанти розлучили з 4-річною донькою Алісою у День матері в травні цього року. Тоді жінку відправили до фільтраційного табору в фейковій "ДНР", а дитина поїхала з родичами до Запоріжжя.

До слова, останній обмін полоненими з РФ відбувся 21 вересня. Тоді з російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців.

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