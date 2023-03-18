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"Білі Вовки" за одну ніч "відмінусували" 10 російських танків на Донеччині (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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"Білі Вовки" за одну ніч "відмінусували" 10 російських танків на Донеччині (відео)

Фото: скриншот з відео

Також було знищено БТР противника.

Спецпризначенці Служби безпеки України "Білі Вовки" лише за одну ніч "відмінусували" 10 танків російських загарбників у Донецькій області.   

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Військові також знищили БТР окупантів.

"Наші специ Центру спецоперацій "А" відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Також було спалено і один БТР противника. Таким чином, на їхньому рахунку ОДИНАДЦЯТЬ знищених цілей! За одну ніч", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року і станом на 18 березня 2023 року втрати армії Росії становлять близько 164 200 солдатів, за добу ліквідовано ще 880 окупантів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
909
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