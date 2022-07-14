Били з Чорного моря: стало відомо, яким ракетами Росія обстріляла Вінницю

Росія 14 липня ракетами обстріляла Вінницю, де загинули мирні люди, серед яких є діти.

Ворог вдарив по центру міста високоточними крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"14 липня близько 11 години російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна фактично по центру Вінниці", - заявив він та додав, що Зенітно-ракетні війська Повітряних сил знищили дві ракети.

Варто зазначити, що вранці 14 липня російські війська випустили ракети по центру Вінниці. Станом на 13:55, як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей. Також відомо, що близько 90 потерпілих у Вінниці звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них – у тяжкому стані.

Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до пів сотні автомобілів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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