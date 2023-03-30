Били з мінометів і артилерії: окупанти обстріляли чотири громади на Сумщині

У середу, 29 березня, загарбники обстріляли чотири громади на Сумщині. Вони гатили з мінометів і артилерії. У регіоні зафіксували понад 70 "прильотів" і пострілів.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Білопільська громада: обстріли із міномету й САУ – 40 "прильотів". Також окупанти били з АГС – 29 пострілів;

Зноб-Новгородська громада: били з мінометів – 4 "прильоти";

Середино-Будська громада: обстріл зі ствольної артилерії – 2 "прильоти";

Шалигинська громада: 12 "прильотів" зі ствольної артилерії.

Обійшлося без втрат і руйнувань.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Наразі оперативна обстановка на прикордонні контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині внаслідок обстрілів росіян сталося дві пожежі. Спалахнуло, зокрема, приміщення на території приватного будинку.

Обстріли 29 березня: під ударом чотири області України