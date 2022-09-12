Били з танків, бойових машин та артилерії: окупанти вели обстріли майже на всіх напрямках

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 12 вересня.

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Де саме велися обстріли:

на Харківському напрямку - в районах Костянтинівки та Удів;

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку - біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку - в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;

на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 56 вильотів.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

Інтерв'ю з бійцем, який один з першим дійшов до кордону з Росією

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