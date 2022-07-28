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Били з "Ураганів": окупанти кілька разів обстріляли Дніпропетровську область, вбивши чоловіка

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Били з "Ураганів": окупанти кілька разів обстріляли Дніпропетровську область, вбивши чоловіка

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російські війська протягом 28 липня кілька разів обстріляли низку громад Дніпропетровської області область. Внаслідок ворожої атаки загинув 28-річний чоловік.

Окрім того, ще двоє людей зазнали поранень під час обстрілу та перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив у Мережі.

"Вдень російські окупаційні війська кілька разів обстріляли Криворізький район. З "Ураганів" вдарили по агропідприємству у Широківській громаді. Внаслідок обстрілу 28-річний хлопець загинув, ще двоє осіб зазеали поранень. Вони у стані середньої тяжкості в лікарні", – йдеться в опублікованій інформації.

Лукашук додав, що на місці обстрілу спалахнула пожежа: загорілася суха трава на площі 4 га. Проте рятувальники вже загасили полум‘я.

Також російські війська вдарили по околицях Новосеменівки, що в Апостолівській громаді. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Вдень загарбники обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади. Постраждалих немає.

Цього ж дня у Великомихайлівській громаді Синельниківського району окупанти обстріляли поля на межі із Запорізькою областю. Спалахнула пожежа площею близько 10 га. Постраждалих немає.

За даними Лукашука, в інших районах Дніпропетровської області день минув без надзвичайних ситуацій. 

Нагадаємо, вранці 28 липня окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

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