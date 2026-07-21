Біля Румунії атакували судно, яке прямувало до України: троє членів екіпажу поранені

Торговий корабель (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Минулої ночі поблизу Румунії атакували цивільне судно LPG Gas Lisbon під прапором Ліберії, яке прямувало з порту Александрія до українського порту Рені. Унаслідок інциденту поранення дістали троє членів екіпажу.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

За його словами, судно уразили за межами територіальних вод Румунії. Екіпаж евакуювали, зокрема трьох поранених членів команди.

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«Державні інституції перебувають у стані готовності та з’ясують обставини, причини й відповідальність, пов’язані з цим серйозним інцидентом, який, найімовірніше, є частиною незаконної агресивної війни Російської Федерації проти України», — заявив Дан.

Росія розпочала “морський терор”: останні новини

Російські війська останнім часом посилили атаки на цивільні торговельні судна під українськими та іноземними прапорами поблизу портів Одещини, зокрема із застосуванням важкого протикорабельного озброєння.

За даними Військово-морських сил ЗСУ та місцевої влади, 19 липня РФ завдала удару трьома крилатими ракетами Х-59/69 по судну Golden Leo, яке належить Туреччині та ходить під прапором Гвінеї-Бісау. Унаслідок атаки загинули щонайменше десятеро моряків.

Згодом Індія відреагувала на загибель своїх громадян унаслідок російського удару по судну, яке виходило з українського порту на Одещині.

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