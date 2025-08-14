Біля Зміїного зник з радарів російський Су-30СМ — що відомо

Російський військовий літак зник з радарів поблизу острова Зміїний

Поблизу Зміїного зник російський винищувач Су-30СМ.

Військово-Морські Сили ЗС України повідомили про це 14 серпня.

За даними розвідки ВМС, було перехоплено радіоповідомлення про втрату зв’язку з літаком, який виконував завдання на південний схід від острова Зміїний. Причини інциденту наразі не встановлені, але є підстави вважати, що повітряне судно впало.

Окупаційні війська проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря вже виявлено уламки літака. Пілотів поки що не знайдено.

