ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

Біля Зміїного зник з радарів російський Су-30СМ — що відомо

Поблизу Зміїного знайдено уламки зниклого Су-30СМ РФ — пошуки тривають.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Біля Зміїного зник з радарів російський Су-30СМ — що відомо

Російський військовий літак зник з радарів поблизу острова Зміїний

Поблизу Зміїного зник російський винищувач Су-30СМ.

Військово-Морські Сили ЗС України повідомили про це 14 серпня.

Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про ймовірну втрату російського винищувача Су-30СМ у Чорному морі.

За даними розвідки ВМС, було перехоплено радіоповідомлення про втрату зв’язку з літаком, який виконував завдання на південний схід від острова Зміїний. Причини інциденту наразі не встановлені, але є підстави вважати, що повітряне судно впало.

Окупаційні війська проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря вже виявлено уламки літака. Пілотів поки що не знайдено.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що ворожий дрон-перехоплювач, примотаний стяжками до винищувача, збентежив фахівців. Квадрокоптер, ймовірно, прикріпили до літака за допомогою стяжок. Практичність такого рішення є вкрай сумнівною — вочевидь, літак просто не зможе запустити БпЛА.

Тим часом керівник ГУР Кирило Буданов розповів, як недолугі агенти спецслужб РФ видали себе в одній зі спекотних країн. Російські агенти видали себе тим, що за температури +45 градусів сиділи в костюмах у порожньому кафе і читали газету.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie