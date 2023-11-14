Білих "Лад" забракло: що окупанти Луганська роздають сім’ям загиблих бойовиків (відео)

Біла "Лада" замість загиблого сина чи чоловіка – ще не найгірший варіант.
Замість автомобілів "Лада" російські окупанти в Луганську роздають рідним загиблих у війні бойовиків холодильники.
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський з посиланням на одне із пропагандистських відео телебачення окупованого Луганська.
Російські пропагандисти знімають горді сюжети про те, як сім’ям загиблих у війні проти України луганських бойовиків привозять холодильники. Водночас у самій РФ рідним загиблих загарбників роздають автомобілі "Лада".
"Виявляється, біла "Лада" замість убитого сина – ще не найгірший варіант. Сім'ям загиблих бойовиків із окупованого Луганська і її не дають. Для них у окупантів призи скромніші – холодильник", – прокоментував один із сюжетів Казанський.
Однак вдова бойовика і цьому рада. На відео вона задоволено дякує "благодійникам" за холодильник.
До слова, раніше ТСН зняла сюжет про те, як вдова загиблого українського військового-фотохудожника збирає на виставці гроші на дрон для ЗСУ.
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