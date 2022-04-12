Білий дим і моментальна задуха, слабкість: постраждалі від хімічної атаки в Маріуполі розповіли про пережите

Білий дим і моментальна задуха, слабкість: постраждалі від хімічної атаки в Маріуполі розповіли про пережите

Експерти нагадують, як діяти у разі хімічної атаки у вашому місті.

Вибух, а потім туман, схожий на білий дим - лише кілька хвилин і свідки цього відчувають перші симптоми отруєння. Невідому хімічну речовину у Маріуполі російські війська скинули із безпілотника.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Ми були на позиції в укритті і чули якийсь вибух, піднялися перевірити щодо чого і я побачив такий туман, більше схожий на дим, він не густий, але такий схожий на дим. Скомандували в укриття і коли заходили, то я відчув задуху, дуже важко було дихати, практично не міг вдихнути. Одразу запаморочення, ноги підкошуються, якісь ватні, дали команду вдягнути протигази. Дуже погано дихати, що воно таке – незрозуміло», - розповідає військовий.

Серед постраждалих військові та цивільні. Медики кажуть, вони мають ознаки отруєння саме хімічною речовиною. У постраждалих дихальна недостатність, слабкість, тахікардія та проблеми із тиском. Але встановити, що це було наразі неможливо. «Серед цих ознак були виражені - гіпермія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, сльозових ділянок, очей», - розповідають лікарі.

«Можна зробити висновок, що були застосовані бойові отруйні речовини, або сильнодіючі отруйні речовини, переважно задушливої дії. На жаль, повну верифікацію діагнозу провести на можна, оскільки ми у повній блокаді, токсикологічний аналіз ми виконати не можемо», - констатує місцевий невропатолог.

Наразі постраждалі під наглядом лікарів, усі у задовільному стані. Найбільше дісталося одній жінці. «Треба було евакуйовуватись, тричі непритомніла, ледь врятували, ногами ходити не можу», - запевняє постраждала.

Її син каже, маму ледве врятували. Хоча контакт з речовиною був мінімальний. «Ну ми сильно не виходили, на перший поверх ледь дійшла, хотіла подихати, ситуацію глянути. Дивимося, а там все біле. Стало одразу погано, шум у вухах, тахікардія серця і слабкість, просто падаєш. Ледь добіг 10 метрів. Маму ледь відкачали, серце зупинялось, вона очі закриває і все», - розповідає син постраждалої.

Військові додають, цивільним пощастило, адже епіцентр ураження був на відстані від них. «Зараз неможливо провести аналіз і якою речовиною було отруєно людей, адже перебуваємо у повній блокаді. А епіцентр ураження обстрілюється росіянами, також і з метою знищення доказів свого злочину», - каже командир полку «Азов» Денис Прокопенко.

Інформацію, про застосування хімічної зброї вже перевіряє Великобританія та США.

Після повідомлень про цю атаку, президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів до жорсткішої та швидкої реакції на російську агресію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляє, зв’язок із підрозділами сил оборони підтримується. І наголошує, проведення оборонних операцій не тема для публічних обговорень. Вони роблять усе можливе для перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців. У пастці в блокадному Маріуполі залишаються іще понад 100 тисяч містян. Без світла, води, опалення, зв'язку та продуктів.

Хімічна атака у Маріуполі: отрути надихались як військові, так і цивільні

Використання будь-яких хімічних речовин в артилерійських снарядах, бомбах та ракетах - суворо заборонені Конвенцією ООН. Росія ще 2017 року заявляла про ніби-то ліквідацію всіх запасів хімічної зброї. Однак, варто пригадати хоча б отруєння Скрипалів у Солсбері препаратом "Новачок", щоби зрозуміти - РФ від планів убивати людей отрутою ніколи не відмовлялась.

Задушливі речовини - в основі фосфоген, який блокує легені та дихальні шляхи. Високе дозування вбиває буквально за 5 хвилин. Має солодкуватий присмак.

Шкірно-наривні - це іприт, або так званий "гірчичний газ". Він обпікає шкіру та засліплює людей.

Нервово-паралітична зброя - в її основі Зарин. Не має ні смаку, ні запаху, ані кольору, але змушує мимоволі скорочуватись усі м’язи, тобто, серце, зіниці, сечовий міхур. Відомо, що Зарин застосовував режим Башара Асада в Сирії.

У всіх випадках маски і респіратори, на жаль, повністю не врятують. Адже отруйні речовини вражають не тільки через дихання.

Тож як уберегтись?

Якщо ви вдома, щільно зачиніть вікна та двері. Заклейте вентиляційні отвори, димоходи, щілини вікон скотчем.

Якщо ви в машині - зачиніть вікна та якомога швидше покиньте місце ураження. Вимкніть кондиціонер та вентиляцію.

Ви на вулиці - поспішайте додому. Якщо реагенти потрапили вам на одяг, зніміть його. У жодному разу не через голову, щоб отрута не потрапила на обличчя, краще розріжте. Пам'ятайте, зробити це потрібно перед входом у помешкання. Обов’язково ретельно помийтеся з милом упродовж не менше 10 хвилин.

Як уберегти себе, якщо поблизу вчинено хімічну атаку

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