Білий дім назвав головні причини, чому росіяни намагалися захопити Авдіївку

Координатор Ради нацбезпеки США також підтримав і назвав мудрим рішення українського командування відвести війська з Авдіївки, аби передусім зберегти людські ресурси, які є найціннішими у війні з Росією.

Речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі висловив переконання, що росіяни намагалися захопити Авдіївку здебільшого через те, щоб отримати логістичний та оперативно-маневрений "хаб" на Донбасі, зокрема в Донецькій області.

Про це заявив під час телефонного брифінгу Джон Кірбі, передає кореспондент Укрінформу.

За словами координатора Ради нацбезпеки США, росіяни вважають, що захоплення Авдіївки дасть їм поштовх для проведення подальших операцій у Донецькій і Луганській областях України.

Також у Білому домі назвали бездіяльність Конгресу США, а саме Палати представників щодо затягування з ухваленням допомоги Україні, однією з головних причин, чому ЗСУ залишили населений пункт Авдіївка на Донеччині.

"Протягом кількох місяців Україна могла стримувати російські атаки, поки в неї не почали закінчуватися боєприпаси, особливо артилерійські види боєприпасів, необхідні для того, щоб завадити російським силам досягти українських оборонних ліній і захопити ці позиції", - заявив Кірбі.

Він також наголосив, що рішення України вийти з Авдіївки не пов’язане з тим, що українські сили, мовляв, є недостатньо мужніми у своїй боротьбі, або мають брак військового управління, тактичної сміливості чи бойових навичок. За словами Кірбі, це сталося через бездіяльність Конгресу.

"Ми попереджали Конгрес, що в разі його бездіяльності Україна зазнає втрат на полі бою, що і сталося", - підкреслив він.

Координатор Ради нацбезпеки США закликав законодавців у Палаті представників забезпечити якомога швидше надходження зброї та боєприпасів до українських військових.

Додамо, що очільник Кремля Володимир Путін скористався моментом, поки Захід затягує військову допомогу Україні.

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