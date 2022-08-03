Білий дім не проявив слабкість, та чи пробачить Китай приниження: як минув візит Пелосі до Тайваню

Літак, за яким стежили сотні тисяч людей в усьому світі, успішно прилетів та відлетів із Тайваню. Спікерка Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі таки здійснила візит до невизнаної республіки Тайвань, де провела переговори із представниками місцевої влади, і з рук президентки Тайваню отримала найвищу державну нагороду.

Китай, що лякав її своєю армією, обмежився викликом американського посла, якому висловили обурення, і продовженням навчань довкола Тайваню, йдеться в ТСН.

За тим, як літак спікерки Ненсі Пелосі заходить на посадку в аеропорту Тайбея, стежили 300 тисяч користувачів на ресурсі «Флайрадар». Якоїсь миті він не витримав навантаження і видав збій програми. Ажіотаж і під готелем, де американська делегація винайняла одразу 48 номерів. Але сотні людей, що прийшли побачити високопоставлену американську гостю, розчаровані, її кортеж заїжджає одразу у підземний паркінг.

Інтерес до цього візиту найбільше підігрівав Китай. Його влада видала серію попереджень американській верхівці: від абстрактного «граєтеся із вогнем» до прямого «армія не сидітиме, склавши руки». Але зрештою, Пекін лише провів військові навчання зі стрільбами. Відпочивальники у Китаї зі здивуванням простісінько на пляжі спостерігали пересування танків-амфібій. Коли ж спікерка Пелосі вже ступила на землю, що офіційний Пекін вважає своєю, спромоглися - на рішуче засудження та обурення.

«Це серйозно порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає неправильний сигнал силам сепаратистів щодо незалежності Тайваню. Китай виступає проти і суворо це засуджує», - звучить на китайському телебаченні.

У Вашингтоні тим часом намагалися згладити гостроту моменту. Нічого надзвичайного, мовляв, не відбулося - спікер і члени Конгресу і раніше бували на Тайвані, заявив речник Ради нацбезпки Джон Кірбі. Головне - американська політика - визнавати лише один Китай, зі столицею у Пекіні, і не визнавати Тайбей, залишається незмінною. Втім, востаннє 3-та в американській системі влади людина - спікер Конгресу - відвідував Тайвань 25 років тому. Тоді це був республіканець при президенті-демократі. Тепер і Пелосі, і Байден належать до однієї - Демократичної партії.

Адміністрація, згідно із джерелами CNN, витратила чимало часу, щоб переконати Пекін, що візит - особиста ініціатива Пелосі, яку не слід плутати із Білим домом. «Я чув, китайський речник сказав, що це порушує їхній суверенітет. Ніякого порушення суверенітету немає. Немає причин ускладнювати це, і ми не збираємося брати в цьому участь. Ми не будемо бряцати зброєю. Ми просто робимо те, що від нас залежить, щоб її поїздка була безпечною, і що ми зможемо дотримуватися наших зобов’язань щодо безпеки в регіоні в цілому. А також переконатися, що ми можемо мати відкриті лінії зв‘язку, тому що це важливо, коли ситуація напружена», - заявив речник ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Сама спікерка на Тайвані повторила офіційну позицію про те, що Штати не визнають його незалежності. Але щедро обдарувала демократичну, особливо на тлі автократичного Китаю, владу Тайбею компліментами. Зрештою, Пелосі послідовно критикує Китай за порушення прав людини і підтримує Тайвань вже понад 3 десятиліття.

«Тайвань не відступить перед обличчям навмисно підвищених військових загроз. Ми будемо твердо підтримувати суверенітет нашої нації та продовжуватимемо тримати лінію захисту демократії», - заявила президентка Тайваню Цай Інвень.

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Напередодні виборів у Конгрес, у той час, як демократи втрачають свої позиції, це ще і внесок Пелосі в електоральну підтримку. Її вчинок схвалюють колеги з обох партій. Не поїхати на Тайвань після погроз із боку Китаю, означало би виявити слабкість. «Я вважаю, це важливо, що спікерка таки поїхала на Тайвань. Не думаю, що китайці мають вказувати членам Конгресу, куди вони можуть їздити. Як нещодавно сказав прем’єр-міністр Японії, найбільшим стримуючим фактором для президента Сі буде перемога над Путіним в Украіні. Це найбільше, що ми можемо зробити, щоб надіслати такий сигнал Сі», - каже лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл

Російські пропагандисти розчаровані. Вони потирали руки, в очікуванні того, що Китай завдасть удару по літаку Пелосі і наперебій писали, що хочуть побачити, що таке «останнє китайське попередження», але спіймали облизня.

До яких же кроків надалі удасться офіційний Пекін - наразі він лише оголосив проведення чергових військових навчань довкола Тайваню, що триватимуть від 4 до 8 серпня. Але образа Сі Цзиньпіна надто очевидна, особливо складно її забути перед виборами лідера Компартії, на яких він прагне переобратися на третій термін.

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