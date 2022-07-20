Білий дім обіцяє “жорстку відповідь” на анексію, а лідер Ірану підтримав Путіна: головні новини ночі 20 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 20 липня:
- США мають інформацію про підготовку Росією анексії нових територій України. Читати далі –>
- Іранський лідер аятола Алі Хаменеї вважає, що Росія на українській території воює з НАТО. Читати далі –>
- На території морського торговельного порту у місті Рені Одеської області пролунав вибух. Читати далі –>
- У ніч проти середи, 20 липня, російські окупанти обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині. Читати далі –>
- Воїни 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК “Вагнер” (“Ліга”). Читати далі –>
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