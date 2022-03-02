Білий дім опублікував нову порцію санкцій проти Росії та Білорусі

Зокрема, міністерство торгівлі США поширить на Білорусь сувору політику експортного контролю, встановлену для РФ.
Адміністрація президента США опублікувала новий перелік санкцій, які запровадить проти Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення до України.
Про це повідомили на сайті Білого дому в середу, 2 березня.
Поширення на Білорусь суворої політики експортного контролю допоможе запобігти перескеруванню предметів, технологій та програмного забезпечення через РБ до Росії та значно знизить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію.
Держдепартамент США запровадить санкції проти оборонного сектора Росії, щоб ще більше обмежити військову машину російського президента. Всього до списку внесуть 22 російські оборонні підприємства, зокрема фірми, що виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотні літальні апарати для російських збройних сил.
Крім того, США запроваджують щодо Росії заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти та газу.
Штати запровадять також санкції проти структур, що підтримують російські та білоруські збройні сили, служби безпеки, військовий та оборонний сектори та/або військові та оборонні дослідження. Завдяки обмеженнямвійськовий, а також аерокосмічний, морський та високотехнологічний сектори не отримають американські технологічні товари та технології.
США також заборонять російським літакам входити та використовувати свій внутрішній повітряний простір.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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