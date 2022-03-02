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Білий дім опублікував нову порцію санкцій проти Росії та Білорусі

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Білий дім опублікував нову порцію санкцій проти Росії та Білорусі

Associated Press

Зокрема, міністерство торгівлі США поширить на Білорусь сувору політику експортного контролю, встановлену для РФ.

Адміністрація президента США опублікувала новий перелік санкцій, які запровадить проти Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення до України.

Про це повідомили на сайті Білого дому в середу, 2 березня.

Поширення на Білорусь суворої політики експортного контролю допоможе запобігти перескеруванню предметів, технологій та програмного забезпечення через РБ до Росії та значно знизить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію.

Держдепартамент США запровадить санкції проти оборонного сектора Росії, щоб ще більше обмежити військову машину російського президента. Всього до списку внесуть 22 російські оборонні підприємства, зокрема фірми, що виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотні літальні апарати для російських збройних сил.

Крім того, США запроваджують щодо Росії заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти та газу.

Штати запровадять також санкції проти структур, що підтримують російські та білоруські збройні сили, служби безпеки, військовий та оборонний сектори та/або військові та оборонні дослідження. Завдяки обмеженнямвійськовий, а також аерокосмічний, морський та високотехнологічний сектори не отримають американські технологічні товари та технології.

США також заборонять російським літакам входити та використовувати свій внутрішній повітряний простір.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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