Білий дім опублікував нову порцію санкцій проти Росії та Білорусі

Білий дім опублікував нову порцію санкцій проти Росії та Білорусі

Зокрема, міністерство торгівлі США поширить на Білорусь сувору політику експортного контролю, встановлену для РФ.

Адміністрація президента США опублікувала новий перелік санкцій, які запровадить проти Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення до України.

Про це повідомили на сайті Білого дому в середу, 2 березня.

Поширення на Білорусь суворої політики експортного контролю допоможе запобігти перескеруванню предметів, технологій та програмного забезпечення через РБ до Росії та значно знизить здатність обох країн підтримувати свою військову агресію.

Держдепартамент США запровадить санкції проти оборонного сектора Росії, щоб ще більше обмежити військову машину російського президента. Всього до списку внесуть 22 російські оборонні підприємства, зокрема фірми, що виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотні літальні апарати для російських збройних сил.

Крім того, США запроваджують щодо Росії заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти та газу.

Штати запровадять також санкції проти структур, що підтримують російські та білоруські збройні сили, служби безпеки, військовий та оборонний сектори та/або військові та оборонні дослідження. Завдяки обмеженнямвійськовий, а також аерокосмічний, морський та високотехнологічний сектори не отримають американські технологічні товари та технології.

США також заборонять російським літакам входити та використовувати свій внутрішній повітряний простір.