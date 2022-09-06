Білий дім вирішив не вносити Росію до списку країн-спонсорів тероризму.
Білий дім остаточно вирішив не вносити РФ до списку країн-спонсорів тероризму. Аргументировали вони це тим, що для нашої держави начебто це може мати “непередбачені наслідки”.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
“Внесення РФ до списку країн-спонсорів тероризму може мати непередбачені наслідки для України, затримати експорт продовольства", - зазначила Карін Жан-П'єр.
Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Росію не варто визнавати державою-спонсоркою тероризму.
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