Білий дім спробував завадити Україні ліквідувати начальника Генштабу РФ Герасимова - NYT

Американці вважали, що вбивство Герасимова могло призвести до різкої ескалації конфлікту та навіть "війни між Сполученими Штатами та Росією".

В адміністрації Білого дому перешкоджали Україні ліквідувати начальника Генштабу Російської Федерації Валерія Герасимова, коли той приїжджав на лінію фронту квітні.

Про це повідомляє американське видання NYT із посиланням на американських офіційних осіб, які захотіли залишитися анонімними.

За їхніми даними, США усвідомлено не повідомили українських військових про візит Герасимова на фронт, побоюючись, що ЗСУ ліквідують його. Що, своєю чергою, як вважали американці, могло призвести до різкої ескалації конфлікту та навіть "війни між Сполученими Штатами та Росією". Втім, Україна дізнаалася про візит Гересимова. Тоді, за даними видання, офіційні особи США просили українців не вбивати його.

"Ми сказали їм не робити цього. Ми подумали: "Гей, це вже занадто", - сказав високопосадовець.

Втім, українська сторона отримала це послання надто пізно, коли розпочала обстріл позицій російської армії. Тоді, за офіційними даними, внаслідок удару загинули десятки російських військових, Герасимов не був одним із них. Після цього російські військові керівники зменшили свої візити на лінію фронту.

Нагадаємо, 28 квітня російські ЗМІ повідомили, що до тоді ще окупованого міста Ізюм Харківської області особисто приїхав Герасимов, щоб здійснювати командування військами на Донбасі. Пізніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів.

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