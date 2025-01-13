Білий дім відреагував на заяви про зниження мобілізаційного віку в Україні

Як зазначив Салліван, США надають військову допомогу, зокрема боєприпаси та техніку, але питання мобілізації — це виключно компетенція Києва.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна має самостійно вирішувати питання про зниження мобілізаційного віку, водночас наголосивши на важливості людських ресурсів у війні проти РФ.

В інтерв’ю Bloomberg Салліван прокоментував нещодавню заяву Майка Волца, майбутнього радника Дональда Трампа, щодо потреби в зниженні мобілізаційного віку в Україні.

"Потреба України повністю укомплектовувати свої бригади та батальйони зростає в міру того, як ми постачаємо величезну кількість боєприпасів і військової техніки, які їм потрібні. Ми це завжди відкрито визнавали".

Він зазначив, що США надають військову допомогу, зокрема боєприпаси та техніку, але питання мобілізації — це виключно компетенція Києва.

“Але ми чітко, навіть публічно, наголошували, що питання людських ресурсів є важливим. Це те, з чим Україна має впоратися, навіть коли ми робимо свою частину, забезпечуючи їх боєприпасами, яких вони потребують”, — сказав Салліван.

Раніше США порушували тему зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Однак українська влада наголошує, що для оборони важливішими залишаються масштабні поставки західної військової допомоги.