"Білий квиток": хто може виїхати з України та що для цього потрібно – адвокат пояснив

Юрист розповів, хто може виїхати за кордон з "білим квитком" під час війни.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії під час якого військовозобов'язані не можуть виїжджати за кордон. Проте є категорія чоловіків, які отримали "білий квиток".

Адвокат Ігор Ясько розповів виданню Новини.LIVE, чи можуть виїхати за межі України військовозобов'язані з "білим квитком".

"Білий" квиток – документ, який видає призовнику військово-лікарська комісія. Навіть під час мобілізації він звільняє чоловіка від служби в армії. У ньому зазначено, що чоловік не придатний до служби в армії за станом здоров’я або інших причин.

Три категорії "білого квитка":

обмежено придатні до військової служби;

непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;

непридатні до військової служби, зняті з військового обліку.

За словами юриста, з цих трьох категорій виїзд за кордон зараз дозволено лише – непридатним до військової служби і знятим з військового обліку.

"Чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі "обмежено придатний до військової служби" або "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" можливості виїхати за кордон не мають", - пояснив Ігор Ясько.

Однак лише такої позначки у військово-обліковому документі буде замало. Для виїзду за кордон потрібно буде отримати додаткові документи.

"На сайті ДПСУ зазначено, що така відмітка у військово-обліковому документі не підтверджує ані інвалідності, ані непридатності до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому потрібно отримати ще додаткові документи. Але остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів", - зауважив юрист.

Які додаткові документи необхідні:

висновок лікарської комісії, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу;

довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, тощо.

Нагадаємо, адвокат розповів, чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

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