"Білогорівка - друга Чорнобаївка": ЗСУ вкотре зруйнували понтонні переправи окупантів через Сіверський Донець (фото)

Українські військові черговий раз знищили понтонні переправи окупантів через річку Сіверський Донець поблизу Білогорівки на Луганщині.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що Білогорівка стала форпостом Луганщини.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

"Білогорівка - друга Чорнобаївка. ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець... Там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують…собою", - написав Гайдай.

За його словами українські захисники "б‘ють орків як мух". Гайдай каже, що до "дороги життя" (траса Лисичанськ-Бахмут) росіяни пробитися не можуть, однак сім кілометрів ділянки окупанти щільно обстрілюють здалеку.

Своєю чергою, Міноборони у Твіттері зазначити, що українські захисники "відкрили сезон відпусток для рашистів".

"Хтось купався у річці Сіверський Донець, а хтось спалений травневим сонцем", - пише пресслужба Міноборони.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65 — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022

Нагадаємо, на Луганщині російські окупанти з міномета обстріляли гуманітарний транспорт на трасі Лисичанськ-Бахмут.

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