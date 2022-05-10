Білогорівка на Луганщині майже "защищена" від окупантів - Гайдай

Білогорівка на Луганщині майже "защищена" від окупантів - Гайдай

ЗСУ знищили понтонні переправи росіян та велику кількість їхньої техніки.

Збройні Сили України майже повністю звільнили селище Білогорівка Луганської області від російських загарбників.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у Білогорівці продовжується зачистка території від окупантів, які переправилися річкою Сіверський Донець. Понтони для переправи та вся техніка росіян вже знищені.

"На нашому березі опинилися близько 80 рашистів, полювання триває, залишилося трохи", - зазначив він.

Наразі активні бої точаться в селах Гірської громади. Лінія оборони стабільна, проривів немає.

"Воєводівка повністю під українським контролем. В Рубіжному росіяни теж не просунулися", - повідомив Гайдай.

Він також підкреслив, що росіяни намагаються закрити дорогу, якою проходить евакуація та завозяться гуманітарні вантажі, аби "відрізати" Луганщину від інших областей.

Нагадаємо, російські окупанти проводять наступальні дії на сході України.

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