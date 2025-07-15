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- Війна
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Стратегічний пункт Білогорівка майже весь під контролем РФ — ЗМІ
Стало відомо, що селище Білогорівка на Луганщині майже повністю захоплене російською армією.
Селище Білогорівка на Луганщині, один з останніх населених пунктів, що перебував під контролем України, майже повністю захоплене російською армією. Наразі Сили оборони утримують лише поодинокі позиції.
Цю інформацію Українській правді підтвердили двоє співрозмовників у 81-й бригаді та джерело на Сіверському напрямку.
«Там ще є пару позицій, але Білогорівка вже майже не наша. Противник скрізь», — повідомив співрозмовник у 81-й бригаді.
Інше джерело на Сіверському напрямку додало, що росіяни вже наступають на Григорівку, сусіднє село в Донецькій області.
Хроніка втрати Білогорівки
За даними УП, переломним моментом у втраті Білогорівки став російський прорив наприкінці 2024 року.
14 грудня 2024 року окупанти розпочали активні штурми, зайшовши в селище з півдня, з-за терикону крейдяного кар’єру. Це дозволило їм зайти в тил підрозділам Сил оборони.
Після цього росіяни почали тиснути по всій лінії. Хоча частину ворожих сил вдалося вибити, значна їхня кількість залишилася в населеному пункті. Відновити втрачені позиції було вкрай складно, а деякі — взагалі неможливо.
У квітні, коли росіяни почали активно застосовувати FPV-дрони, переміщення українських підрозділів зруйнованим селищем значно ускладнилися.
Практично повна втрата Білогорівки відбулася нещодавно — у травні-червні.
Наразі під контролем України залишається лише невеликий клаптик Луганщини на межі з Харківською областю.
Стратегічне значення Білогорівки
Втрата Білогорівки є значною, адже селище має важливе стратегічне завдання завдяки своєму розташуванню та ландшафту. Його висоти дозволяють контролювати одразу два ключові напрямки: Серебрянське лісництво за Сіверським Дінцем і місто Сіверськ.
Нагадаємо, вчора, 14 липня, армія РФ завдала численних ударів по Сумщині. Знайдені уламки свідчать про те, що били не «Шахе дами», а новими БпЛА.