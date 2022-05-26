Білорусь дає задню: Лукашенко намагається забезпечити собі майбутнє після закінчення війни

Український Генштаб заявляє, що армійці диктатора Лукашенка розконсервовують своє обладнання і рушають на військові навчання у Брест, який межує із Україною та Польщею.

Також заявлено про концентрацію у цьому регіоні ракетних комплексів Іскандер. Це в 50 кілометрах від українського кордону, йдеться в ТСН.

Лукашенко, про всяк випадок, вже встиг заявити, це Білорусь сама вирішила купити такі ракети у Росії. Насміхатися над самопроголошеним президентом діло просте, але не правильне – він має бути не героєм мемів, а прирівняний у статусі до поплічника воєнного злочинця Путіна.

Від початку повномашбанбного вторгнення він відкрив кордони для російських окупантів і по сьогоднішній день з Білорусі летять ракети по українській землі

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Встановлено, що 23 травня ракетний удар по місту Коростень, Житомирської області. Згідно моніторингу військової активності Білорусі із аеродрому в Барановичах у цей час було двічі було здійснено вильоти винищувачів.

Кремль перетворює Білорусь в один суцільний військовий підрозділ російської армії. Санкційний тиск ускладнив режиму, підтримувати належний стан справ у тилу. Тому Росія зробила відстрочку Лукашенку на 5 років по оплаті боргів за кредитами. Ці гроші Білорусь може спрямувати на ремонти доріг і укріплення мостів, якими вже як три місяці курсує російська військова техніка.

Згідно дослідження програми ремонту інфраструктури виведена цікава закономірність – оновлюють дороги в тих місцинах, де встановлено пересування окупаційних військ Кремля. Такий план було розроблено на початку квітня. Наприкінці місяця його доповнили новими позиціями. Що характерно оновлені ремонти на шляхах не лише до українських кордонів, але й литовських та латвійських.

Лукашенко ж, як людина, яка дивиться у майбутнє розуміє, що війна мине, а жити на свободі далі якось треба.

Тому зараз ми бачимо дивні листи в ООН із покаяннями, що Білорусь не агресор і адресні гарантії безпеки для транспортування зерна і навіть надсилає свої співчуття американського народу після теракту у Техасі.

Кремль у відповідь швидко повернув Лукашенка на землю і білоруський прем’єр як би ненароком заявив, що Білорусь постачає Росії зброю.

Чим може торгувати режим з режимом питання дискусійне, головне ж публічне нагадування про спільну відповідальність за війну як Росії так і Білорусії.

Прем’єр Роман Головченко виходець силових структур, які ще з радянського союзу зав’язані на Москві.

Але Лукашенко при будь-яких обставинах залишається все тим самим хитрим Лукашенком. Просто треба бути готовим до того, що після перемоги України, білоруський диктатор може бути одним із перших, хто найгучніше буде давати покази проти Путіна і палко заявляти, що він ще з народження за Україну.

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