Білорусь готується прийняти ешелони з Росії: Жданов окреслив подальші дії країн

Росія може розпочати перекидання військовозобов'язаних мобілізованих осіб до Білорусі і там спробувати сформувати наступальне угруповання.

Цілком можливо, що РФ, розраховуючи призвати до кінця року 500 тис. осіб, захоче розгорнути угруповання військ у Білорусі.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Єдине запитання: чим цю кількість мобілізованих будуть озброювати? Навряд чи Білорусі вистачить техніки. А техніку з військових частин Лукашенко не віддасть за жодних обставин. Це його безпека. Його армія при ньому - він сидить на троні. Армії не буде - він не сидітиме на троні. Я не виключаю, що Росія може розпочати перекидання військовозобов'язаних мобілізованих осіб до Білорусі і там спробувати сформувати наступальне угруповання для повторного заходу до України", - сказав Жданов.

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли, як розпізнати іранський дрон-камікадзе "Shahed-136".

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